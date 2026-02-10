تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعازي ووفيات

عفاف فؤاد الصباغ

Lebanon 24
10-02-2026 | 00:54
عفاف فؤاد الصباغ
إنتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا الغالية يوم الجمعة الواقع فيه 6 شباط 2026 المأسوف عليها الراحلة
المربية 
عفاف فؤاد الصباغ
شقيقاتها:المرحومة نجاة 
ريما وعائلتها 
ريتا زوجة محمد البنا وعائلتهما
وعموم عائلات: الصباغ، الخوري، المنذر، سابا، البنا وجميع عائلاتهم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونها اليكم على رجاء القيامة 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق في 10 شباط 2026 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وبعد الظهر من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
Email:Rimasabbagh@aol.com
صالون الكنيسة

محمد البنا

رأس بيروت

الارثوذكس

القيامة

الكنيست

الخوري

بيروت

