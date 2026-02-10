عفاف فؤاد الصباغ

إنتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا الغالية يوم الجمعة الواقع فيه 6 شباط 2026 المأسوف عليها الراحلة

المربية

عفاف الصباغ

شقيقاتها:المرحومة نجاة

ريما وعائلتها

ريتا زوجة وعائلتهما

وعموم عائلات: الصباغ، ، المنذر، سابا، البنا وجميع عائلاتهم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونها اليكم على رجاء القيامة

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق في 10 شباط 2026 في نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، .

تقبل التعازي قبل الدفن في ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وبعد الظهر من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

Email:Rimasabbagh@aol.com

