تعازي ووفيات

سلمى جرجي الراعي

Lebanon 24
11-02-2026 | 00:54
سلمى جرجي الراعي
سلمى جرجي الراعي photos 0
"لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح"
(رسالة فيليبي 21:1)
ابناؤها
غسان جبور زوجته ليديا حداد وعائلتهما (في المهجر)
مروان جبور زوجته فيفيان شديد وعائلتهما (مدير الموارد البشرية في "النهار")
بناتها:
غادة جبور زوجة هادي اسكندر وعائلتهما (في المهجر)
ريما جبور زوجة نبيل خليف وعائلتهما (في المهجر)
رندا جبور زوجة فيليب يعقوب وعائلتهما (في المهجر)
نسرين جبور
اشقاؤها
اولاد المرحوم عيسى وعائلاتهم فاضل وعائلته (في المهجر)
اولاد المرحوم عفيف وعائلاتهم (في المهجر)
عائلة المرحوم طوني واولادهم (في المهجر)
ميشال وعائلته (في المهجر)
شقيقاتها
اولاد المرحومة عفيفة وعائلاتهم
عزيزة ارملة المرحوم عيسى حنا واولادهما (في المهجر)
ماري زوجة الياس ليون وعائلتهما (في المهجر)
وعموم عائلات : الراعي، جبور، سلوم، نجار، حداد، اسكندر، شديد، خليف، يعقوب، حنا، ليون، السنكري، نعمان، فغالي، زعرب وعموم اهالي دير ميماس ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية
سلمى جرجي الراعي
ارملة المرحوم يوسف خليل جبور
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الابدية يوم الجمعة الواقع فيه 6 شباط 2026
تقام خدمة الدفن في الكنيسة الانجيلية في بيروت - رياض الصلح مقابل السراي الحكومي يوم الاثنين 9 شباط في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ومن ثم ينقل جثمانها الى دير ميماس حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً و بعد الدفن في صالون كنيسة اللاتين - دير ميماس.
ويوم الثلاثاء 10 شباط في صالون الكنيسة الانجيلية في بيروت - رياض الصلح من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة
واعتبار هذه النشرة اشعارا خاصاً.
