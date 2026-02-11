"لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح"

(رسالة فيليبي 21:1)

ابناؤها

غسان جبور زوجته ليديا حداد وعائلتهما (في المهجر)

مروان جبور زوجته فيفيان شديد وعائلتهما (مدير الموارد البشرية في "النهار")

بناتها:

غادة جبور زوجة هادي اسكندر وعائلتهما (في المهجر)

ريما جبور زوجة نبيل خليف وعائلتهما (في المهجر)

رندا جبور زوجة فيليب يعقوب وعائلتهما (في المهجر)

نسرين جبور

اشقاؤها

اولاد المرحوم وعائلاتهم فاضل وعائلته (في المهجر)

اولاد المرحوم عفيف وعائلاتهم (في المهجر)

عائلة المرحوم طوني واولادهم (في المهجر)

ميشال وعائلته (في المهجر)

شقيقاتها

اولاد المرحومة عفيفة وعائلاتهم

عزيزة ارملة المرحوم عيسى حنا واولادهما (في المهجر)

ماري زوجة الياس ليون وعائلتهما (في المهجر)

وعموم عائلات : ، جبور، سلوم، نجار، حداد، اسكندر، شديد، خليف، يعقوب، حنا، ليون، السنكري، نعمان، فغالي، زعرب وعموم اهالي دير ميماس ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية

سلمى جرجي الراعي

ارملة المرحوم جبور

الراقدة على رجاء المجيدة والحياة الابدية يوم الجمعة الواقع فيه 6 شباط 2026

تقام خدمة الدفن في الكنيسة الانجيلية في - مقابل السراي الحكومي يوم الاثنين 9 شباط في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ومن ثم ينقل جثمانها الى دير ميماس حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً و بعد الدفن في صالون اللاتين - دير ميماس.

ويوم الثلاثاء 10 شباط في صالون الكنيسة الانجيلية في بيروت - من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.

الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة

واعتبار هذه النشرة اشعارا خاصاً.

