فكتور طنّوس الهاشم

رقد على رجاء

فكتور طنّوس

زوجته: ثريّا جريس عبّود

ابنته: ريتا وزوجها فريدريك وولداهما

وغريغوري ماك ايوان وعائلتهما

واوكتافيا كواسيه وعائلتهما

اشقاؤه: اولاد المرحوم يوسف الهاشم وعائلاتهم

اولاد المرحوم ادوار الهاشم وعائلاتهم

اولاد المرحوم الهاشم وعائلاتهم

منتهى حدّاد ارملة المرحوم ادمون الهاشم واولادها وعائلاتهم

اولاد المرحوم هاشم الهاشم وعائلاتهم

شقيقتاه:اولاد المرحومة ناهيل منصف وعائلاتهم

اولاد المرحومة ماتيلد السمراني وعائلاتهم

ينعون اليكم فقيدهم المأسوف عليه

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة 20 الجاري في مار عبدا، جاج

تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مار عبدا جاج.

والسبت 21 الجاري من الحادية عشر لغاية السادسة في صالون ، الجمّيزة، .

