رقد على رجاء القيامة
فكتور طنّوس الهاشم
زوجته: ثريّا جريس عبّود
ابنته: ريتا وزوجها فريدريك الحسيني
وولداهما
صوفي
وغريغوري ماك ايوان وعائلتهما
رومان
واوكتافيا كواسيه وعائلتهما
اشقاؤه: اولاد المرحوم يوسف الهاشم وعائلاتهم
اولاد المرحوم ادوار الهاشم وعائلاتهم
اولاد المرحوم نبيه
الهاشم وعائلاتهم
منتهى حدّاد ارملة المرحوم ادمون الهاشم واولادها وعائلاتهم
اولاد المرحوم هاشم الهاشم وعائلاتهم
شقيقتاه:اولاد المرحومة ناهيل منصف وعائلاتهم
اولاد المرحومة ماتيلد السمراني وعائلاتهم
ينعون اليكم فقيدهم الغالي
المأسوف عليه
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة 20 الجاري في كنيسة
مار عبدا، جاج
تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مار عبدا جاج.
والسبت 21 الجاري من الحادية عشر لغاية السادسة في صالون كنيسة مار مارون
، الجمّيزة، بيروت
.