والدته: كلوديت حبيب شماس ارملة انطوان شماس

عماه: المرحومين ووديع شماس

اولاد عمته المرحومة إيزابيل ارملة جرجي الطبال وعائلاتهم

اولاد عمته المرحومة أليس ارملة مفطوم وعائلاتهم اولاد عمته المرحومة جورجيت ارملة جميل السرياني وعائلاتهم اولاد عمته المرحومة إيلين ارملة جبرائيل الهبر وعائلاتهم

خالاه: خليل حبيب شماس وعائلته الياس حبيب شماس وابنته

خالتاه: اولاد المرحومة آمال ارملة جورج غرزوزي وعائلاتهم بنات المرحومة هدى زوجة وعائلاتهم

وعموم عائلات شماس، الطبال مفطوم السرياني هبر مطر غرزوزي صيرفي، نصر الله مباردي، ضو ابوغوش، أيوب، ابورجيلي مسعود خير الله نعمه أبيض، داغر، الحاج، أبو جودة، سعيد، بشير وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف على شبابه المرحوم

الياس أنطوان شماس

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 6 شباط 2026 متمماً واجباته . تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 20 شباط 2026 في دير سيدة الدخول للروم ، الاشرفية حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة مارمتر.

لكم من بعده طول البقاء.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 21 شباط 2026 في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

الرجاء ابدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة

وإعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً

