Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تعازي ووفيات

الياس أنطوان شماس

Lebanon 24
21-02-2026 | 16:17
الياس أنطوان شماس
"المسيح قام ... حقا قام"
والدته: كلوديت حبيب شماس ارملة انطوان شماس
عماه: المرحومين جورج ووديع شماس
اولاد عمته المرحومة إيزابيل ارملة جرجي الطبال وعائلاتهم
اولاد عمته المرحومة أليس ارملة جبران مفطوم وعائلاتهم اولاد عمته المرحومة جورجيت ارملة جميل السرياني وعائلاتهم اولاد عمته المرحومة إيلين ارملة جبرائيل الهبر وعائلاتهم
خالاه: خليل حبيب شماس وعائلته الياس حبيب شماس وابنته
خالتاه: اولاد المرحومة آمال ارملة جورج غرزوزي وعائلاتهم بنات المرحومة هدى زوجة ايلي نصر الله وعائلاتهم
وعموم عائلات شماس، الطبال مفطوم السرياني هبر مطر غرزوزي صيرفي، نصر الله مباردي، ضو ابوغوش، أيوب، ابورجيلي شاهين مسعود خير الله نعمه أبيض، داغر، الحاج، أبو جودة، سعيد، بشير وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف على شبابه المرحوم
الياس أنطوان شماس
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 6 شباط 2026 متمماً واجباته الدينية. تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 20 شباط 2026 في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة مارمتر.
لكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 21 شباط 2026 في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء ابدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة
وإعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً
الارثوذكس

نصر الله

الدينية

السريان

الغالي

جبران

شاهين

كنيسة

