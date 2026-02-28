وفاة السيد سامي سلام والدفن عصر اليوم

غيّب الموت السيد سامي .



يصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم السبت في ، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في جبانة .



تُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن ويومي الثاني والثالث في منزله الكائن في منطقة قريطم - بناية حمزة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 4 عصراً.



موقع " " يتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد، ويرجو الله أن يلهمها الصبر والسلوان.

