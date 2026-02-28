تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
تعازي ووفيات
وفاة السيد سامي سلام والدفن عصر اليوم
Lebanon 24
28-02-2026
|
07:10
photos
غيّب الموت السيد سامي
محي الدين سلام
.
يصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم السبت في
مسجد الخاشقجي
، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في جبانة
الشهداء
.
تُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن ويومي الثاني والثالث في منزله الكائن في منطقة قريطم -
شارع مدام كوري
بناية حمزة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 4 عصراً.
موقع
"
لبنان24
"
يتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد، ويرجو الله أن يلهمها الصبر والسلوان.
