تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

وفاة السيد سامي سلام والدفن عصر اليوم

Lebanon 24
28-02-2026 | 07:10
A-
A+
وفاة السيد سامي سلام والدفن عصر اليوم
وفاة السيد سامي سلام والدفن عصر اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غيّب الموت السيد سامي محي الدين سلام.
 

يصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم السبت في مسجد الخاشقجي، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في جبانة الشهداء.
 

تُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن ويومي الثاني والثالث في منزله الكائن في منطقة قريطم - شارع مدام كوري بناية حمزة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 4 عصراً.
 

موقع "لبنان24" يتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد، ويرجو الله أن يلهمها الصبر والسلوان.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مقرب من عائلة القذافي: سيتم نقل جثمان سيف الإسلام اليوم من الزنتان لمكان دفنه
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة رضيعين.. حليب ملوث بمادة سامة يُثير الهلع
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الحفاظ على الإعلام التقليدي اليوم تحدٍ كبير في عصر الرقميات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة السيّدة ليلى بقسماطي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24

شارع مدام كوري

محي الدين سلام

مسجد الخاشقجي

محي الدين

الشهداء

لبنان24

خاشقجي

سامي م

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
02:37 | 2026-02-23
Lebanon24
10:53 | 2026-02-22
Lebanon24
16:17 | 2026-02-21
Lebanon24
08:23 | 2026-02-21
Lebanon24
16:15 | 2026-02-20
Lebanon24
16:14 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24