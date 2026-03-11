تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

"لابورا" نعت الخوري الراعي

Lebanon 24
11-03-2026 | 04:00
A-
A+
لابورا نعت الخوري الراعي
لابورا نعت الخوري الراعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نعت "لابورا" الخوري بيار الراعي، وقالت في بيان:"ما زال اللبنانيون وأهل الجنوب، بخاصة أهل القليعة، تحت صدمة سقوط الوكيل الأسقفي في مرجعيون وحاصبيّا خادم رعيّتيّ مار جرجس القليعة ومار يوحنّا ضحيّة قذيفة إسرائيلية على أحد منازل القليعة، وما زالت لابورا تحت صدمة خسارة مندوبها الدائم. إنّ الخوري بيار الراعي لم يستشهد على الجبهة العسكرية، هو الذي دعا دائمًا إلى المقاومة السلميّة والصمود الأعزل في الأرض رافعًا راية السلام، مسلّمًا أمره وأمر رعيّـته للرب".

تابعت:"رحل الخوري المسالم من دون استسلام، المقاوم من دون سلاح، إلاّ سلاح الصمود والصلاة والعمل.وعد بالصمود حتى الموت ووفى بالوعد، فروى بدمائه الأرض التي أحبّها ودافع عنها إلى النفس الأخير. الخوري بيار الراعي لم يمت شهيدًا بل شاهدًا للمسيح والوطن. غدره السلاح فسلخه عن أهله وأحبّائه ورعيّته، ليرحل هو إلى حيث لا ألم ولا حزن".

اضافت:"الخوري بيار الراعي لم يكن كاهنًا فحسب، بل كان راعيًا حقيقيًّا لأبناء رعيّته، تقاسم معهم يوميّاتهم الصعبة وحمل همومهم وخوفهم. كان رأس حربة مار جرجس في الدفاع عن أبنائه وصوت مار يوحنّا المعمدان الصارخ في برّية الضمائر القاحلة والأذهان المتقاعسة والقلوب الضعيفة. جسّد الكنيسة والوطن، وقد خسره كلّ منهما وهو يحاول إسعاف مصابين ويبذل نفسه من أجل أحبّائه، وما من حبٍّ أعظم".

قالت:"في مقابل هذا الحبّ، ووفاءً لدماء الخوري بيار الراعي لا بدّ من مواصلة مسيرة الصمود التي بدأها، لا بل تعزيزها بانخراط الكنيسة أكثر فأكثر في هذه المسيرة والوقوف إلى جانب أبنائها الصامدين في بلدات الجنوب المسالمة بجميع الوسائل الممكنة، حتى لو تطلّب الأمر انتقال أكبر عدد ممكن من الإكليروس والمؤمنين إلى هذه المناطق والإنضمام إلى صفوف أهلها الصامدين".

ختمت:"لا بدّ كذلك من تحمّل الدولة مسؤوليتها في حماية أبنائها العزّل هذه المناطق من خلال نشر الجيش فيها ليقوم بواجباته في ضمان سلامة أهل هذه المناطق، وإفشال مخطّطات زجّهم في حرب لا تعنيهم ولا يريدونها. هكذا فقط يمكن تكريم دماء الخوري بيار الراعي وكل ّدماء بريئة روت تراب الوطن. وإذا لم يتمّ ذلك، فعلى الأرض السلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"مركزية مسيحيي المشرق" نعت الخوري الراعي: كان مثالًا لرجل الدين المسيحي المعلّم
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك نعت الخوري بيار الراعي: الأبرياء هم الذين يدفعون ثمن دوّامة العنف
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي عن استشهاد الخوري بيار الراعي: قدّم حياته شهادةً للمحبة والوفاء
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: تمسك "الحزب" بسلاحه يعطل مسار بناء الدولة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المقاومة

إسرائيل

مرجعيون

الجبهة

لبنان

كنيسة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:57 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:54 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-03-11
Lebanon24
03:09 | 2026-03-11
Lebanon24
14:57 | 2026-03-10
Lebanon24
09:23 | 2026-03-06
Lebanon24
05:54 | 2026-03-05
Lebanon24
08:10 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24