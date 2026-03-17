زوجته فاطمة أبو خريبي

أبناؤه: المهندس مازن، الدكتور باسل، المهندس الياس وزينة زوجها داني مغبعب

شقيقاه: فادي زوجته هند الخوري

المرحوم خليل ارملته ليلي ظاظا

شقيقته: حلا ارملة المرحوم وليام خليل

وعموم عائلات: بشير، ابوخريبي، غصن، قربان، مغبغب، بايونا فارغاس، ، خليل، ظاظا، ، ، قاعي، حنا وعموم عائلات كفرحاتا وترشيحا ينعون إليكم المرحوم

جرجي مخايل بشير

والدته المرحومة روز غصن

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاحد 15 آذار 2026 وتقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17 الجاري في الحبيب، كفرحاتا .

تقبل التعازي قبل الجناز وبعده من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاربعاء 18 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في القديس يوحنا الحبيب، كفرحاتا الكورة.

ويومي الخميس والجمعة 19 و 20 الجاري في نادي خريجي الجامعة الاميركية في الوردية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.

