شقيقه: الياس زوجته الهام بوابراهيم واولادهما:

نعيم نادر وعائلته

نادر زوجة وليد المعلوف وعائلتها

خوسي نادر

شقيقته: سلمى نادر

خالتاه: أولاد المرحومة ريما ارملة المرحوم حنا عساف وعائلاتهم

أولاد المرحومة بهيجة ارملة وعائلاتهم

وعموم أهالي بخعاز وانسباؤهم ينعون اليكم المرحوم

نبيل نعيم نادر

يحتفل بالصلاة عن نفسه الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس 19 الجاري في مارالياس، بخعاز حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 20 الجاري في صالون كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل

الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

