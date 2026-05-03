تعازي ووفيات
الموت يغيب الأب المدبّر العامّ جوزف القمر
Lebanon 24
03-05-2026
|
05:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت، الأحد، الأب المدبّر العامّ
جوزف
القمر.
قدس الأب العامّ
هادي محفوظ
الرئيس العامّ للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة، ومجمع الرئاسة العامّة،وعائلة المرحوم حنا القمر التي تحدّر منها، ينعونه إليكم.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الإثنين ٤ أيّار ٢٠٢٦ عند الساعة الرابعة بعد الظهر في دير سيّدة النّصر، نسبيه - غوسطا ثمّ يوارى الثرى في مدافن الدير.
قبل التعازي في دير مارانطونيوس-
غزير
، مقرّ الرئاسة العامّة،
يوم الأحد
٣ أيّار ٢٠٢٦ من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
كما تقبل التعازي يوم الدفن في دير سيّدة النّصر نسبيه - غوسطا، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتّى صلاة الجنّاز.
وتتقبّل عائلته التعازي أيضا يوم الثلاثاء ٥ آيّار ٢٠٢٦ من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، في
كنيسة سيدة
الورديّة - غادير.
"
لبنان24
"، يتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد.
