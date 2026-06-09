ميشيل بيار حلو

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زوجها: نبيل أديباولادها: أديب نحاس وزوجته نجلاء وولديهما أليسيا ، فيليبوليد نحاس وزوجته رانيا تمرز وابنتاهما كاترينا وادرياناليلى نحاس وزوجها رامي حاج-عبيد وابنهما ماتياسشقيقاها: وزوجته ماريان ماتريه وعائلتهمافيليب حلو وزوجته ايزابيل أده وعائلتهمابنات حميها: عايدة نحاس وزوجها فادي اندراوس وعائلتهمارندا نحاس ارملة المرحوم سليم صراف وعائلتهماوعائلات حلو ، نحاس ، صراف ، أندراوس ، شبيب ، تمرز ، حاج-عبيد ، دومط ، أده وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليهاميشيلزوجة نبيل أديب نحاسيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 8 الجاري في مار عبدا وفوقا – بعبدا وتوارى الثرى في مدافن العائلةتقبل التعازي يوم الاثنين 8 الجاري قبل الدفن في صالون مار عبدا وفوقا – بعبدا ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر ويومي الثلاثاء 9 الجاري والاربعاء 10 الجاري في فيلا حلو، ، بعبدا ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.