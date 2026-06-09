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تعازي ووفيات

ميشيل بيار حلو

Lebanon 24
09-06-2026 | 04:41
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ميشيل بيار حلو
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زوجها: نبيل أديب نحاس
اولادها: أديب نحاس وزوجته نجلاء شبيب وولديهما أليسيا ، فيليب
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وليد نحاس وزوجته رانيا تمرز وابنتاهما كاترينا وادريانا
ليلى نحاس وزوجها رامي حاج-عبيد وابنهما ماتياس
شقيقاها: هنري حلو وزوجته ماريان ماتريه وعائلتهما
فيليب حلو وزوجته ايزابيل أده وعائلتهما
بنات حميها: عايدة نحاس وزوجها فادي اندراوس وعائلتهما
رندا نحاس ارملة المرحوم سليم صراف وعائلتهما
وعائلات حلو ، نحاس ، صراف ، أندراوس ، شبيب ، تمرز ، حاج-عبيد ، دومط ، أده وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدا ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها
ميشيل بيار حلو
زوجة نبيل أديب نحاس
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 8 الجاري في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا وتوارى الثرى في مدافن العائلة
تقبل التعازي يوم الاثنين 8 الجاري قبل الدفن في صالون مار عبدا وفوقا – بعبدا ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر ويومي الثلاثاء 9 الجاري والاربعاء 10 الجاري في فيلا بيار حلو، برازيليا ، بعبدا ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
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