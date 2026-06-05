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تعازي ووفيات

ليلى سلمون خلف

Lebanon 24
05-06-2026 | 04:42
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زوجها: الدكتور زاهي خلف

أولادها: كريم زوجته جيدا عشي واولادهما: رشا و تمارا

هنا

ريّا زوجة ميشال صيدح واولادهما: ياسمين  وتيما

أشقاؤها: سهيل سلمون وعائلته

عائلة المرحوم نبيل سلمون

شقيقتها: عائلة المرحومة هدى غره

وعموم عائلات: سلمون، خلف، عشي، صيدح، غرّه، ربيز، سوليفان، خوري وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
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ليلى سلمون خلف

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس 4 حزيران 2026 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد 7 حزيران في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، بيروت طريق الشام. ثم توارى الثري في مدافن العائلة، عاليه.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ويوم الاثنين 8 حزيران في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، بيروت طريق الشام ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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