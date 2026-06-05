ليلى سلمون خلف

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زوجها: الدكتور زاهي خلفأولادها: كريم زوجته جيدا عشي واولادهما: رشا و تماراهناريّا زوجة ميشال صيدح واولادهما: ياسمين وتيماأشقاؤها: سهيل سلمون وعائلتهعائلة المرحوم نبيل سلمونشقيقتها: عائلة المرحومة هدى غرهوعموم عائلات: سلمون، خلف، عشي، صيدح، غرّه، ربيز، ، وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةليلى سلمون خلفالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس 4 حزيران 2026 متممة واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد 7 حزيران في مطرانية الروم ، . ثم توارى الثري في مدافن العائلة، عاليه.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ويوم الاثنين 8 حزيران في صالون مطرانية الروم الملكيين ، بيروت طريق ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.