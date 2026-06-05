زوجها: الدكتور زاهي خلف
أولادها: كريم زوجته جيدا عشي واولادهما: رشا و تمارا
هنا
ريّا زوجة ميشال صيدح واولادهما: ياسمين وتيما
أشقاؤها: سهيل سلمون وعائلته
عائلة المرحوم نبيل سلمون
شقيقتها: عائلة المرحومة هدى غره
وعموم عائلات: سلمون، خلف، عشي، صيدح، غرّه، ربيز، سوليفان
، خوري
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ليلى سلمون خلف
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس 4 حزيران 2026 متممة واجباتها الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد 7 حزيران في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
، بيروت طريق الشام
. ثم توارى الثري في مدافن العائلة، عاليه.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ويوم الاثنين 8 حزيران في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
، بيروت طريق الشام
ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.