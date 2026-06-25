تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

يونس خليل فريحه

Lebanon 24
25-06-2026 | 04:45
A-
A+
يونس خليل فريحه
يونس خليل فريحه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 رقد على رجاء القيامة المرحوم  يونس خليل فريحه،
إبناه: مروان وزوجته مابيل كرم وإبنتاه: كريستي وماريا،
رامي وزوجته نيكول واكيم وولداهما: كايا ويان،
Advertisement
شقيقاه: رزق زوجته المرحومة مود كاتسفليس وإبنتاه: ريتا وناتالي وعائلتاهما،
أولاد المرحوم عبدو: خوليانو وماركو وعائلتاهما (في المهجر)،
شقيقتاه: عائلة المرحومة مريم زوجة المرحوم جورج زغلول ،
مهى أرملة المرحوم خليل أبو عسلي وإبنها: روي وعائلته،
وعائلات: فريحه، شماس، غالب ناكوزي، كرم، واكيم، حدّاد، كاتسفليس، زغلول، أبو عسلي، خوري، حايك، البشعلاني، مجدلاني، بريدي وعموم عائلات صاليما وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي،
يونس خليل فريحه
زوجته المرحومة مي سعيد شماس
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء 24 الجاري في كنيسة سيدة الخلاص، صاليما.
تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة الخلاص، صاليما قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
ويوم الخميس 25 الجاري في كنيسة القلب الأقدس، بدارو سامي الصلح من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت الريحان
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية استهدفت أطراف الريحان وكسارة العروش وكفرصير
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حزام ناري استهدف مرتفعات بلدة الريحان
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت الريحان وقصف مدفعي على النبطية الفوقا
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24

سامي الصلح

كنيسة سيدة

القيامة

الغالي

كنيسة

رابعة

الصلح

الغال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:21 | 2026-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:58 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-06-25
Lebanon24
01:21 | 2026-06-11
Lebanon24
04:41 | 2026-06-09
Lebanon24
04:42 | 2026-06-05
Lebanon24
13:58 | 2026-06-03
Lebanon24
02:57 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24