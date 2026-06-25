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رقد على رجاء المرحوم يونس خليل فريحه،إبناه: مروان وزوجته مابيل كرم وإبنتاه: كريستي وماريا،رامي وزوجته نيكول واكيم وولداهما: كايا ويان،شقيقاه: رزق زوجته المرحومة مود كاتسفليس وإبنتاه: ريتا وناتالي وعائلتاهما،أولاد المرحوم عبدو: خوليانو وماركو وعائلتاهما (في المهجر)،شقيقتاه: عائلة المرحومة مريم زوجة المرحوم زغلول ،مهى أرملة المرحوم خليل أبو عسلي وإبنها: روي وعائلته،وعائلات: فريحه، شماس، غالب ناكوزي، كرم، واكيم، حدّاد، كاتسفليس، زغلول، أبو عسلي، ، ، البشعلاني، مجدلاني، بريدي وعموم عائلات صاليما وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم ،يونس خليل فريحهزوجته المرحومة مي سعيد شماسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء 24 الجاري في الخلاص، صاليما.تقبل التعازي في صالون سيدة الخلاص، صاليما قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.ويوم الخميس 25 الجاري في كنيسة القلب الأقدس، بدارو من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.