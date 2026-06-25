رقد على رجاء القيامة
المرحوم يونس خليل فريحه،
إبناه: مروان وزوجته مابيل كرم وإبنتاه: كريستي وماريا،
رامي وزوجته نيكول واكيم وولداهما: كايا ويان،
شقيقاه: رزق زوجته المرحومة مود كاتسفليس وإبنتاه: ريتا وناتالي وعائلتاهما،
أولاد المرحوم عبدو: خوليانو وماركو وعائلتاهما (في المهجر)،
شقيقتاه: عائلة المرحومة مريم زوجة المرحوم جورج
زغلول ،
مهى أرملة المرحوم خليل أبو عسلي وإبنها: روي وعائلته،
وعائلات: فريحه، شماس، غالب ناكوزي، كرم، واكيم، حدّاد، كاتسفليس، زغلول، أبو عسلي، خوري
، حايك
، البشعلاني، مجدلاني، بريدي وعموم عائلات صاليما وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي
،
يونس خليل فريحه
زوجته المرحومة مي سعيد شماس
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء 24 الجاري في كنيسة سيدة
الخلاص، صاليما.
تقبل التعازي في صالون كنيسة
سيدة الخلاص، صاليما قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
ويوم الخميس 25 الجاري في كنيسة القلب الأقدس، بدارو سامي الصلح
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.