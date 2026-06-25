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تعازي ووفيات

المربي الأستاذ رجا مسعود أبو شقرا

Lebanon 24
25-06-2026 | 16:28
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المربي الأستاذ رجا مسعود أبو شقرا
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بمزيد من الرضى والتسليم المشيئة الله تعالى عموم أهالي عماطور ينعون إليكم فقيدهم الغالي
المربي الأستاذ
رجا مسعود أبو شقرا
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يصلى على جثمانه الطاهر يوم الأحد 28 حزيران 2026 تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في دار عماطور
تقبل التعازي يوم السبت 27 حزيران 2026 من الساعة الخامسة لغاية الساعة السابعة مساءً في دار عماطور، 
ويوم الاربعاء 1 تموز 2026 من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة الخامسة مساءً في دار الطائفة الدرزية – فردان، 
ويوم الأحد 5 تموز 2026 من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً في دار عماطور
زوجته مي رؤوف عبد الصمد
أولاده جولي زوجها الدكتور فادي سعيد شهّيب واولادهما كريم ورينا
رندة زوجها الاستاذ سعيد كامل زين الدين واولادهما تميم وباسل
الدكتورة زينة زوجها المهندس هادي عاطف أبو شقرا واولادهما سيرين وسامي
أشقاؤه المرحوم فوزي وعائلته
أنور وعائلته
المرحوم حسين وعائلته
شقيقتاه هند أرملة حسن علي أبو شقرا وعائلتهما
نجلا أرملة حكمت خطار أبو شقرا وعائلتهما 
شقيقا زوجته :المرحوم القاضي سهيل عبد الصمد وعائلته
المحامي عدنان عبد الصمد وعائلته
شقيقات زوجته سامية أرملة الاستاذ خالد عبد الصمد وعائلتهما
فادية زوجة المهندس رفيق الجردي وعائلتهما
نجوى أرملة كاتب عدل بيروت الاستاذ فيصل قيس وعائلتهما
الراضون بقضاء الله وقدره آل أبوشقرا، عبد الصمد شهّيب، زين الدين، الجردي، قيس، وعموم أهالي عماطور
للتعزية الإتصال:
مي: +9613816878
جولي: +9613738976
رندة: +9613842072
زينة: +9613747117
البريد الإلكتروني:
julierabouchacra@gmail.com
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حسن علي

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