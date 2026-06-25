المربي الأستاذ رجا مسعود أبو شقرا

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بمزيد من الرضى والتسليم المشيئة الله تعالى عموم أهالي عماطور ينعون إليكم فقيدهمالمربي الأستاذرجا مسعوديصلى على جثمانه الطاهر 28 حزيران 2026 تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً عماطورتقبل التعازي يوم السبت 27 حزيران 2026 من الساعة الخامسة لغاية الساعة السابعة مساءً في دار عماطور،ويوم الاربعاء 1 2026 من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة الخامسة مساءً في دار الطائفة الدرزية – ،ويوم الأحد 5 تموز 2026 من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً في دار عماطورزوجته مي رؤوف عبدأولاده جولي زوجها الدكتور فادي سعيد شهّيب واولادهما كريم ورينارندة زوجها الاستاذ سعيد كامل زين الدين واولادهما تميم وباسلالدكتورة زينة زوجها المهندس هادي عاطف أبو شقرا واولادهما سيرين وساميأشقاؤه المرحوم فوزي وعائلتهأنور وعائلتهالمرحوم حسين وعائلتهشقيقتاه هند أرملة أبو شقرا وعائلتهمانجلا أرملة حكمت خطار أبو شقرا وعائلتهماشقيقا زوجته :المرحوم القاضي سهيل عبد الصمد وعائلتهالمحامي عدنان عبد الصمد وعائلتهشقيقات زوجته سامية أرملة الاستاذ خالد عبد الصمد وعائلتهمافادية زوجة المهندس رفيق الجردي وعائلتهمانجوى أرملة كاتب عدل الاستاذ فيصل قيس وعائلتهماالراضون بقضاء الله وقدره آل أبوشقرا، عبد الصمد شهّيب، زين الدين، الجردي، قيس، وعموم أهالي عماطورللتعزية الإتصال:مي: +9613816878جولي: +9613738976رندة: +9613842072زينة: +9613747117البريد الإلكتروني:julierabouchacra@gmail.com