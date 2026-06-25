سيدي ساسين شربل

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رقدت على رجاء المأسوف عليها المرحومةسيدي شربل(والدتها المرحومة وردة الحاج)زوجها: بولس سعيد عونابناها: وزوجته لمى لاوند وأولادهما وعائلاتهموزوجته Emilia De Cesare وعائلتهمابناتها: ارنستين أرملة المرحوم طانيوس الحاج وأولادها وعائلاتهمزوجة الدكتور رينيه غانم وعائلتهماماري وابنتها في المهجر)ينعونها إليكم بمزيد من الحزن والرجاء المسيحي.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار السبت 27 حزيران الساعة الرابعة بعد الظهر في المعونات الرعائية - زوق مكايل.تقبل التعازي يوم السبت قبل الدفن وبعده إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءويوم الأحد 28 الجاري إعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في صالون سيدة المعونات الرعائية - زوق مكايل