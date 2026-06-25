رقدت على رجاء القيامة
المأسوف عليها المرحومة
سيدي ساسين
شربل
(والدتها المرحومة وردة الحاج)
زوجها: بولس سعيد عون
ابناها: ايلي
وزوجته لمى لاوند وأولادهما وعائلاتهم
جان بيار
وزوجته Emilia De Cesare وعائلتهما
بناتها: ارنستين أرملة المرحوم طانيوس الحاج وأولادها وعائلاتهم
بولين
زوجة الدكتور رينيه غانم وعائلتهما
ماري بيار
وابنتها في المهجر)
ينعونها إليكم بمزيد من الحزن والرجاء المسيحي.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار السبت 27 حزيران الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة
المعونات الرعائية - زوق مكايل.
تقبل التعازي يوم السبت قبل الدفن وبعده إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء
ويوم الأحد 28 الجاري إعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في صالون كنيسة
سيدة المعونات الرعائية - زوق مكايل