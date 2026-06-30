إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
آل ناصر الدين
، وآل الأطرش، وآل الحسني، وآل أبو رسلان
وآل قاند بيه، وآل الخليل
ينعون إليكم بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وفاة فقيدهم الغالي
اللواء الركن
الدكتور المهندس الطيار
أمين سليم ناصر الدين
زوجته المرحومة الأميرة نجوى
حسن الأطرش
أولاده الدكتور سليم زوجته زينة زهير أبو رسلان
لينا زوجة عصام قائد بيه وإبنهما المهندس كريم قائد بيه
المهندسة مايا زوجة المهندس وليد الخليل وأولادهم زين، ريا وصوفـيا
شقيقاه المرحوم الطيار الكابتن سمير زوجته أسامة قائدبيه
أسامة زوجته المرحومة منى العريضي
شقيقتاه المرحومة منيرة زوجة المرحوم ماهر الحسني
ناديا زوجة المرحوم باهر الحسني
يُصلّى على جثمانه الطاهر يوم الأربعاء في الأول من تموز
2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، في قاعة مجلس تربة الدروز
(دار الطائفة الدرزية) فردان
– بيروت
حيث يوارى الثرى.
تقبل التعازي بعد الدفن في قاعة مجلس تربة الدروز لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، ويوم الخميس 2 تموز 2026 في دار
الطائفة الدرزية - فردان – بيروت إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
ولكم من بعده طول البقاء