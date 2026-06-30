اللواء الركن الدكتور المهندس الطيار أمين سليم ناصر الدين

Advertisement

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَآل ، وآل الأطرش، وآل الحسني، وآل أبو رسلانوآل قاند بيه، وآلينعون إليكم بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وفاة فقيدهماللواء الركنالدكتور المهندس الطيارأمين سليم ناصر الدينزوجته المرحومة الأميرة حسن الأطرشأولاده الدكتور سليم زوجته زينة زهير أبو رسلانلينا زوجة عصام قائد بيه وإبنهما المهندس كريم قائد بيهالمهندسة مايا زوجة المهندس وليد الخليل وأولادهم زين، ريا وصوفـياشقيقاه المرحوم الطيار الكابتن سمير زوجته أسامة قائدبيهأسامة زوجته المرحومة منى العريضيشقيقتاه المرحومة منيرة زوجة المرحوم ماهر الحسنيناديا زوجة المرحوم باهر الحسنييُصلّى على جثمانه الطاهر يوم الأربعاء في الأول من 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، في قاعة مجلس تربة (دار الطائفة الدرزية) – حيث يوارى الثرى.تقبل التعازي بعد الدفن في قاعة مجلس تربة الدروز لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، ويوم الخميس 2 تموز 2026 الطائفة الدرزية - فردان – بيروت إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.ولكم من بعده طول البقاء