فريديريك (فريد) حنا صيقلي

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زوجته: مارلين فيليب سلامهأولاده: كاتيا زوجة غابي عبدالنور واولادهما: غبرييلا وأنطونيزوجته كارول دوكاس واولادهما: فريديريكتاتيانا زوجة جوفروني وبناته: ميلا وآياأشقاؤه: عائلة المرحوم ريتشارد صيقليعائلة المرحوم جاك صيقليعائلة المرحوم منيب صيقليشقيقاته: عائلة المرحومة لوريس صيقلي برغشعائلة المرحومة كليمنص صيقليوعموم عائلات: صيقلي، سلامه، مجدلاني، عبدالنور، دوكاس، جوف، برغش، صونال، سليم، أبي ، جدع وأنسباؤهم ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومفريديريك (فريد) حنا صيقليالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 29 حزيران 2026 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت 4 2026 في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة، مارمتر.تقبل التعازي يوم السبت 4 تموز قبل الصلاة وبعدها في ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاحد 5 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.