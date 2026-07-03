کاترين سمعان جودية

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من آمن بي وإن مات فسيحيازوجها: عماد محمود جوديةإبنها: جاد عماد جودية، زوجته جيسيكا طوني برهومأحفادها: جوليا، جيمس، جواناأشقاؤها: حكمت سمعان وعائلتهمنيف سمعان في المهجر)عائلة المرحوم المهندس فوزي سمعانمانويل سمعان وعائلتهشقيقتاها بولينا سمعان زوجة فزع وعائلتهاكرمى سمعان زوجة فاهمي وعائلتهاوعموم عائلات: جودية، سمعان برهوم، ، فاهمي، فزع ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء المرحومةکاترين سمعان جوديةالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 حزيران 2026 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 2 2026 في نياح السيدة الارثوذكسية، راس ، شارع المكحول.لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاءتقبل التعازي يومي الخميس والجمعة 2 و3 تموز 2026 في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.يرجى استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.