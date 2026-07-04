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تعازي ووفيات

کاترين سمعان جودية

Lebanon 24
04-07-2026 | 23:05
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کاترين سمعان جودية
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من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجها: عماد محمود جودية
إبنها: جاد عماد جودية، زوجته جيسيكا طوني برهوم
أحفادها: جوليا، جيمس، جوانا
أشقاؤها: حكمت سمعان وعائلته
منيف سمعان في المهجر)
عائلة المرحوم المهندس فوزي سمعان
مانويل سمعان وعائلته
شقيقتاها بولينا سمعان زوجة جورج فزع وعائلتها
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كرمى سمعان زوجة عبد الله فاهمي وعائلتها
وعموم عائلات: جودية، سمعان برهوم، خوري، فاهمي، فزع ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء القيامة المرحومة
کاترين سمعان جودية
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 حزيران 2026 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 2 تموز 2026 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة 2 و3 تموز 2026 في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
يرجى استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
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