زوجته: مارلين فيليب سلامه
أولاده: كاتيا زوجة غابي عبدالنور واولادهما: غبرييلا وأنطوني
أوسكار
زوجته كارول دوكاس واولادهما: فريديريك
تاتيانا زوجة تايلور
جوف
روني وبناته: ميلا وآيا
أشقاؤه: عائلة المرحوم ريتشارد صيقلي
عائلة المرحوم جاك صيقلي
عائلة المرحوم منيب صيقلي
شقيقاته: عائلة المرحومة لوريس صيقلي برغش
عائلة المرحومة كليمنص صيقلي
وعموم عائلات: صيقلي، سلامه، مجدلاني، عبدالنور، دوكاس، جوف، برغش، صونال، سليم، أبي شاهين
، جدع وأنسباؤهم ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
فريديريك (فريد) حنا صيقلي
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 29 حزيران 2026 متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت 4 تموز
2026 في كنيسة
القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة، مارمتر.
تقبل التعازي يوم السبت 4 تموز قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة
ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاحد 5 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.