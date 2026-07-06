جوانّا انطوان جمّال

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زوجها: زياد سمير السلفانيأولادها: سمير السلفانيالسلفانيكريم السلفانيوالدتها: مرسيل شويري ارملة المرحوم انطوان جمّالشقيقتاها: جويل جمّالوزوجها فيكاني واولادهما: المهندس ، انطوني، شريفحميها: سمير وزوجته مارلين وابنهماسلفها: الدكتور كريم وزوجته هلا ابي انطون وعائلتهماوعائلات السلفاني، جمّال، شويري، فيكاني، شامي، سعد، سيسليان، كندرجي، عبدالنور، ابي انطون، قرباني وعموم عائلات الاشرفية والشياح ومار تقلا ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف على صباهاجوانّا انطوان جمّالزوجة زياد سمير السلفانييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء 8 الجاريفي مارت تقلا، وتوارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة مار ميخائيل .تقبل التعازي يوم الثلاثاء 7 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاربعاء 8 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر ويوم الخميس 9 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.