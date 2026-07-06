الدكتور روبير جميل كرياكوس

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سيادة المطران أفرام كرياكوس، متروبوليت والكورة وتوابعهاكاميليا حرفوشجمانة، زوجة كلود أشقر وأولادهم، سيريل، كارلا وألكسندرتانيا وأولادها، أليساندرا وإيناس لاندونياالدكتورة سولا وأولادها، رفايلا وأليغرا بستانيعائلة المرحوم الدكتور ريمون كرياكوسالمهندس كرياكوس وعائلتهعائلة المرحومة رينيه كرياكوسعائلة المرحوم أنطوان حرفوشنبيل حرفوش وعائلتهوعموم عائلات: كرياكوس، حرفوش، صباغة، أشقر، فاخوري، منسى، ديبه، ، كاليسي، حبيقة، أبو حلقه وأنسباؤهم ينعون إليكم الشقيق والزوج والأب والجدّ والعمّ والصهرالدكتور روبير جميل كرياكوسخريج مدرسة (Polytechnique)خريج مدرسة (Ponts et Chaussées) دكتور في الاقتصادوالدته المرحومة أليس صباغةيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأربعاء 8 2026 الساعة الواحدة من بعد الظهر في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الأشرفية.تقبل التعازي يوم الأربعاء 8 تموز 2026، قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، يوم الخميس 9 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الأشرفية.