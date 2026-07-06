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تعازي ووفيات

الدكتور روبير جميل كرياكوس

Lebanon 24
06-07-2026 | 23:33
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الدكتور روبير جميل كرياكوس
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سيادة المطران أفرام كرياكوس، متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعها
كاميليا حرفوش 
جمانة، زوجة كلود أشقر وأولادهم، سيريل، كارلا وألكسندر
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تانيا وأولادها، أليساندرا وإيناس لاندونيا 
الدكتورة سولا وأولادها، رفايلا وأليغرا بستاني 
عائلة المرحوم الدكتور ريمون كرياكوس
المهندس فؤاد كرياكوس وعائلته
عائلة المرحومة رينيه كرياكوس 
عائلة المرحوم أنطوان حرفوش
نبيل حرفوش وعائلته 
وعموم عائلات: كرياكوس، حرفوش، صباغة، أشقر، فاخوري، منسى، ديبه، بركات، كاليسي، حبيقة، أبو حلقه وأنسباؤهم ينعون إليكم الشقيق والزوج والأب والجدّ والعمّ والصهر
الدكتور روبير جميل كرياكوس
خريج مدرسة (Polytechnique)
خريج مدرسة   (Ponts et Chaussées) دكتور في الاقتصاد
والدته المرحومة أليس صباغة
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأربعاء 8 تموز 2026 الساعة الواحدة من بعد الظهر في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الأشرفية.
تقبل التعازي يوم الأربعاء 8 تموز 2026، قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، يوم الخميس 9 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الأشرفية.
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