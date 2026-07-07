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تعازي ووفيات

جوانّا انطوان جمّال

Lebanon 24
07-07-2026 | 22:35
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جوانّا انطوان جمّال
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زوجها: زياد سمير السلفاني
أولادها: سمير السلفاني
نديم السلفاني
كريم السلفاني
والدتها: مرسيل شويري ارملة المرحوم انطوان جمّال
شقيقتاها: جويل جمّال
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صوفي وزوجها  نجيب فيكاني واولادهما: المهندس رياض، انطوني، شريف
حميها: سمير وزوجته مارلين شامي وابنهما
سلفها: الدكتور كريم وزوجته هلا ابي انطون وعائلتهما
وعائلات السلفاني، جمّال، شويري، فيكاني، شامي، سعد، سيسليان، كندرجي، عبدالنور، ابي انطون، قرباني وعموم عائلات الاشرفية والشياح ومار تقلا ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف على صباها
جوانّا انطوان جمّال
زوجة زياد سمير السلفاني
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء 8 الجاري في كنيسة مارت تقلا، الحازمية وتوارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة مار ميخائيل الشياح.
تقبل التعازي يوم الاربعاء 8 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر ويوم الخميس 9 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً
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