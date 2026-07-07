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تعازي ووفيات

أمنة عفيف قليلات

Lebanon 24
07-07-2026 | 22:36
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أمنة عفيف قليلات
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بمزيدٍ من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى إليكم المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة
أمنة عفيف قليلات
أرملة المرحوم كامل مروة
انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الإثنين الواقع  في 6/7/2026
والدها: المرحوم العميد عفيف قليلات
والدتها: المرحومة عفيفة موصللي
أولادها: مازن، نديم وعائلاته، هانية زوجة وسام يافاوي وعائلتها، والمرحوم وسيم.
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وأخواتهم لأبيهم: ماهرمروة وعائلته،  و طارق مروة  وعائلته.
أشقاؤها: العميد وليد قليلات، والمرحوم الدكتور محمد علي، والمرحوم الدكتور عبد الرحمن.
شقيقاتها: نهى زوجة الدكتور توفيق سوبرة، جمال زوجة المهندس فيصل مكداشي، جمانة زوجة الصيدلي سليم كنفاني،
والدكتورة مي زوجة الدكتور طلال شاتيلا، والمرحومة ناديا، والمرحومة عواطف.
يُصلّى على جثمانها الطاهر ظهر يوم الأربعاء الواقع في 8 تموز 2026 في مسجد الخاشقجي. ثم يُوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تُقبل التعازي يوم الخميس الواقع في 9 تموز 2026 من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة و من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة.
ويوم الجمعة الواقع في 10 تموز 2026 من الساعة العاشرة قبل الظهر حتى الساعة الواحدة ظهراً في فندق راديسون بلو – Dunes Center – فردان.
ال مروة، و قليلات، و موصللي، ويافاوي، وسوبرة، ومكداشي، وكنفاني، وشاتيلا.
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