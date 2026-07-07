أمنة عفيف قليلات

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بمزيدٍ من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى إليكم المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومةأمنة عفيف قليلاتأرملة المرحوم كامل مروةانتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الإثنين الواقع في 6/7/2026والدها: المرحوم العميد عفيف قليلاتوالدتها: المرحومة عفيفة موصلليأولادها: مازن، وعائلاته، هانية زوجة وسام يافاوي وعائلتها، والمرحوم وسيم.وأخواتهم لأبيهم: ماهرمروة وعائلته، و طارق مروة وعائلته.أشقاؤها: العميد وليد قليلات، والمرحوم علي، والمرحوم الدكتورشقيقاتها: نهى زوجة الدكتور توفيق سوبرة، جمال زوجة المهندس فيصل مكداشي، جمانة زوجة الصيدلي سليم كنفاني،والدكتورة مي زوجة الدكتور طلال ، والمرحومة ناديا، والمرحومة .يُصلّى على جثمانها الطاهر ظهر يوم الأربعاء الواقع في 8 2026 في الخاشقجي. ثم يُوارى الثرى في جبانة .تُقبل التعازي يوم الخميس الواقع في 9 تموز 2026 من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة و من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة.ويوم الجمعة الواقع في 10 تموز 2026 من الساعة العاشرة قبل الظهر حتى الساعة الواحدة ظهراً في فندق راديسون بلو – Dunes Center – .ال مروة، و قليلات، و موصللي، ويافاوي، وسوبرة، ومكداشي، وكنفاني، وشاتيلا.