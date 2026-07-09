بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعي إليكم وفاة المرحوم
الكابتن الطيار السابق في MEA
عمر إبراهيم علم الدين
والدته المرحومة مي أمين تقي الدين
زوجته المرحومة ليلى شفيق غرزالدين
إبنتاه دينا
مها زوجة توفيق شيبوب وعائلتهما
شقيقه المرحوم علي زوجته ندى خليل تقي الدين
وعائلتهما
شقيقاته أمل أرملة المرحوم أمين عبدالملك وعائلتها
ناديا أرملة المرحوم سامي ابو
عزالدين وعائلتها
رنده أرملة المرحوم عادل علم الدين وعائلتها
شقيقا زوجته الدكتور وليد غرزالدين وعائلته
سمير غرزالدين وعائلته
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء 7 تموز
2026
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم الخميس في 9 تموز 2026 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في بيت بعقلين
ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الجمعة 10 تموز 2026 في دار الطائفة الدرزية
– فردان
، بيروت
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
الآسفون : آل علم الدين، غرزالدين، تقي الدين، شيبوب وعموم عائلات وأهالي بعقلين.