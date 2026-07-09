عمر إبراهيم علم الدين

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بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعي إليكم وفاة المرحومالكابتن الطيار السابق في MEAعمروالدته المرحومة مي أمينزوجته المرحومة ليلى شفيق غرزالدينإبنتاه دينامها زوجة توفيق شيبوب وعائلتهماشقيقه المرحوم علي زوجته ندى وعائلتهماشقيقاته أمل أرملة المرحوم أمين عبدالملك وعائلتهاناديا أرملة المرحوم عزالدين وعائلتهارنده أرملة المرحوم عادل علم الدين وعائلتهاشقيقا زوجته الدكتور وليد غرزالدين وعائلتهسمير غرزالدين وعائلتهالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء 7 2026يصلى على جثمانه الطاهر اليوم الخميس في 9 تموز 2026 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في ويوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي يوم الجمعة 10 تموز 2026 – ، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.الآسفون : آل علم الدين، غرزالدين، تقي الدين، شيبوب وعموم عائلات وأهالي بعقلين.