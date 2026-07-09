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تعازي ووفيات

عمر إبراهيم علم الدين

Lebanon 24
09-07-2026 | 00:57
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بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعي إليكم وفاة المرحوم
الكابتن الطيار السابق في MEA
عمر إبراهيم علم الدين
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والدته المرحومة مي أمين تقي الدين
زوجته المرحومة ليلى شفيق غرزالدين
إبنتاه دينا
مها زوجة توفيق شيبوب وعائلتهما
شقيقه المرحوم علي زوجته ندى خليل تقي الدين وعائلتهما
شقيقاته أمل أرملة المرحوم أمين عبدالملك وعائلتها
ناديا أرملة المرحوم سامي ابو عزالدين وعائلتها
رنده أرملة المرحوم عادل علم الدين وعائلتها
شقيقا زوجته الدكتور وليد غرزالدين وعائلته
سمير غرزالدين وعائلته
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء 7 تموز 2026
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم الخميس في 9 تموز 2026 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في بيت بعقلين ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الجمعة 10 تموز 2026 في دار الطائفة الدرزيةفردان، بيروت إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
الآسفون :  آل علم الدين، غرزالدين، تقي الدين، شيبوب وعموم عائلات وأهالي بعقلين.
 
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