فوزي بولس غصوب

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 9 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 10 تموز 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في السيدة للموارنة، ، المتن.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 10 تموز 2026، في صالون كنيسة السيدة للموارنة، الفنار، المتن،إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 11 تموز 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.