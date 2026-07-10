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تعازي ووفيات

فوزي بولس غصوب

Lebanon 24
10-07-2026 | 02:36
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"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 9 تموز 2026 متمماً واجباته الدينية.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 10 تموز 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة السيدة للموارنة، الفنار، المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 10 تموز 2026، في صالون كنيسة السيدة للموارنة، الفنار، المتن،
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 11 تموز 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
 
 
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