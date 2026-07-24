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تعازي ووفيات

ندى محمود صعب

Lebanon 24
24-07-2026 | 01:05
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ندى محمود صعب
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بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا اليه راجعون
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعي اليكم المأسوف عليها فقيدتنا الغالية
ندى محمود صعب
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زوجة الأستاذ وليد أبو شقرا
المنتقلة الى رحمته تعالى في المهجر يوم السبت بتاريخ 18/7/2026 توارى الثرى في مدافن العائلة في مسقط رأسها الشويفات.
تقبل التعازي يوم الأحد الواقع في 26/7/2026 من الساعة الحادية عشر ولغاية الساعة السادسة مساءً في دار الطائفة الدرزية، فردان - بيروت.
والدتها:
المرحومة نجلا أحمد صعب
أولادها:
بسام ابو شقرا bassama1@hotmail.com
تمام ابو شقرا tabushakra971@gmail.com
ريما ابو شقرا rabushakra15@gmail.com
أشقاؤها:
غسان صعب زوجته منال ابو خزام gmsaab22@gmail.com
خليل صعب زوجته ان رايتز kmsaab92348@gmail.com
ندیم صعب زوجته سوسن عادل صعب nmsaab@gmail.com
لكم من بعدها طول البقاء.
الأسفون آل صعب وآل ابو شقرا.
 
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