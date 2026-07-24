ندى محمود صعب

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بسم الله الرحيمإنا لله وإنا اليه راجعونبالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعي اليكم المأسوف عليها فقيدتنا الغاليةندى محمود صعبزوجة الأستاذ وليدالمنتقلة الى رحمته تعالى في المهجر يوم السبت بتاريخ 18/7/2026 توارى الثرى في مدافن العائلة في مسقط رأسها .تقبل التعازي الواقع في 26/7/2026 من الساعة الحادية عشر ولغاية الساعة السادسة مساءً الطائفة الدرزية، - .والدتها:المرحومة نجلا أحمد صعبأولادها:بسام bassama1@hotmail.comتمام ابو شقرا tabushakra971@gmail.comريما ابو شقرا rabushakra15@gmail.comأشقاؤها:غسان صعب زوجته منال ابو خزام gmsaab22@gmail.comخليل صعب زوجته ان رايتز kmsaab92348@gmail.comندیم صعب زوجته سوسن عادل صعب nmsaab@gmail.comلكم من بعدها طول البقاء.الأسفون آل صعب وآل ابو شقرا.