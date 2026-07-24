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غزالة يوسف شوكي"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 23 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 24 تموز 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في السيدة للسريان الأرثوذكس، المعلقة، . ثم توارى في مدافن العائلة في مدافن البيادر، زحلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 24 تموز 2026، في صالون كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس، المعلقة، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.