غزالة يوسف شوكي
"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 23 تموز
2026 متممةً واجباتها الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 24 تموز 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة
السيدة للسريان الأرثوذكس، المعلقة، زحلة
. ثم توارى في مدافن العائلة في مدافن البيادر، زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 24 تموز 2026، في صالون كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس، المعلقة، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.