هند اسعد عون

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اولادهامنتهى عونسليمان عون وعائلتهماري عونوعائلته ( في المهجر)كارول عونشقيقها عائلة المرحوم أنطوان عونوعموم عائلات عون، دكروب، رستم، یامادا وعموم عائلات المكنونية وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن فقيدتهم المرحومةهند اسعد عونأرملة المرحوم حبيب سليمان عونشقيقتاها المرحومتان اليس وحبوبة عونالمنتقلة الى ديار الاب السماوي يوم الجمعة 24 2026 متممة واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت 25 الجاري في ، القنطاري ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها المكنونية (قضاء جزين) حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في وتوارى الثرى في مدافن العائلة.وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مارالياس المكنونية لغاية الساعة الخامسة مساءً.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون كنيسة مارالياس القنطاري من الساعة العاشرة صباحاً، ويوم الأحد في 26 الجاري من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مارالياس القنطاري.