اولادها
منتهى عون
سليمان عون وعائلته
ماري عون
جوزيف عون
وعائلته ( في المهجر)
كارول عون
شقيقها عائلة المرحوم أنطوان عون
وعموم عائلات عون، دكروب، رستم، یامادا وعموم عائلات المكنونية وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن فقيدتهم المرحومة
هند اسعد عون
أرملة المرحوم حبيب سليمان عون
شقيقتاها المرحومتان اليس وحبوبة عون
المنتقلة الى ديار الاب السماوي يوم الجمعة 24 تموز
2026 متممة واجباتها الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت 25 الجاري في كنيسة مار الياس
، القنطاري ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها المكنونية (قضاء جزين) حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في كنيسة مار الياس
وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مارالياس المكنونية لغاية الساعة الخامسة مساءً.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون كنيسة مارالياس القنطاري من الساعة العاشرة صباحاً، ويوم الأحد في 26 الجاري من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مارالياس القنطاري.