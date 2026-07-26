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تعازي ووفيات

عیسی بدر زعرب

Lebanon 24
26-07-2026 | 22:42
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عیسی بدر زعرب
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قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ الْبِرِّ.
خدمة تذكارية
عیسی بدر زعرب
2026-1940
زوجته ناهية جبور (في المهجر)
بناته
الدكتورة تانيا زعرب زوجة الدكتور آدم شايكوفسكي (في المهجر)
أشقاؤه
تامارا زعرب (في المهجر)
رامز زعرب وعائلته (في المهجر)
الدكتور دايفد زعرب وعائلته (في المهجر)
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أسعد زعرب وعائلته
كريم زعرب وعائلته
شقيقاته المرحومة سعدى زعرب وعائلتها
سميرة زعرب وعائلتها
وردة زعرب
میلاني زعرب وعائلتها
كلود زعرب وعائلتها
وعموم عائلات زعرب جبور، شايكوفسكي، بواري، عبد الساتر، وأهالي بلدة علما الشعب ينعون إليكم فقيدهم الغالي الراقد على رجاء القيامة المجيدة في 9 تموز 2026.
تقام خدمة وداع للفقيد وصلاة للعائلة نهار السبت 25 تموز الساعة الثانية من بعد الظهر في كنيسة جميع القديسين الإنجيلية الأسقفية منطقة السان جورج مقابل خليج الزيتونة، وتقبل التعازي بعد الخدمة في صالون الكنيسة ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ولكم من بعده طول البقاء
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