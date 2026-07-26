عیسی بدر زعرب

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قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ الْبِرِّ.خدمة تذكاريةعیسی بدر زعرب2026-1940زوجته ناهية جبور (في المهجر)بناتهالدكتورة تانيا زعرب زوجة الدكتور آدم شايكوفسكي (في المهجر)أشقاؤهتامارا زعرب (في المهجر)رامز زعرب وعائلته (في المهجر)الدكتور دايفد زعرب وعائلته (في المهجر)زعرب وعائلتهكريم زعرب وعائلتهشقيقاته المرحومة سعدى زعرب وعائلتهاسميرة زعرب وعائلتهاوردة زعربمیلاني زعرب وعائلتهاكلود زعرب وعائلتهاوعموم عائلات زعرب جبور، شايكوفسكي، بواري، عبد الساتر، وأهالي بلدة ينعون إليكم فقيدهم الراقد على رجاء المجيدة في 9 2026.تقام خدمة وداع للفقيد وصلاة للعائلة نهار السبت 25 تموز الساعة الثانية من بعد الظهر في جميع القديسين الإنجيلية الأسقفية منطقة مقابل خليج الزيتونة، وتقبل التعازي بعد الخدمة في صالون الكنيسة ولغاية الساعة السادسة مساءً.ولكم من بعده طول البقاء