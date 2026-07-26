بسم الله الرحمن
الرحيم
إنا لله وإنا اليه راجعون
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعي اليكم المأسوف عليها فقيدتنا الغالية
ندى محمود صعب
زوجة الأستاذ وليد أبو شقرا
المنتقلة الى رحمته تعالى في المهجر يوم السبت بتاريخ 18/7/2026 توارى الثرى في مدافن العائلة في مسقط رأسها الشويفات
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تقبل التعازي يوم الأحد
الواقع في 26/7/2026 من الساعة الحادية عشر ولغاية الساعة السادسة مساءً في دار
الطائفة الدرزية، فردان
- بيروت
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والدتها:
المرحومة نجلا أحمد صعب
أولادها:
بسام ابو شقرا
bassama1@hotmail.com
تمام ابو شقرا tabushakra971@gmail.com
ريما ابو شقرا rabushakra15@gmail.com
أشقاؤها:
غسان صعب زوجته منال ابو خزام gmsaab22@gmail.com
خليل صعب زوجته ان رايتز kmsaab92348@gmail.com
ندیم صعب زوجته سوسن عادل صعب nmsaab@gmail.com
لكم من بعدها طول البقاء.
الأسفون آل صعب وآل ابو شقرا.