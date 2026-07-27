تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

جورج خليل الشويتر

Lebanon 24
27-07-2026 | 22:41
A-
A+
جورج خليل الشويتر
جورج خليل الشويتر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إبنه: نبيل وعائلته
بناته: نائلة زوجة محمد أمين بلمليح وعائلتهما 
ندى زوجة جوزف كركر وعائلتهما
Advertisement
أشقاؤه: جوزفين بوسليمان أرملة المرحوم جوزف خليل الشويتر وولدها 
أولاد المرحوم إدوار الشويتر وعائلاتهم
شقيقته: أولاد المرحومة إيفون أرملة المرحوم وديع مراد وعائلاتهم
وعموم عائلات المتين وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
جورج خليل الشويتر
زوجته المرحومة منى سليم عبده 
والدته المرحومة أغنيسيا النجار
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء 29 تموز 2026 في كنيسة مار جرجس المارونية المتين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة مار جرجس المارونية - المتين ويوم الخميس 30تموز 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار الياس الكبرى - انطلياس.
مواضيع ذات صلة
خليل الحية: نشكر اليمن والعراق ولبنان وإيران على مساندتهم بدمهم وسلاحهم
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 08:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حسن خليل وجّه سؤالاً للحكومة حول صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 08:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة الجيش شيعت وأهالي فرون الرقيب الأول الشهيد أحمد خليل
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 08:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي خلفا ليحيى السنوار
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 08:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد أمين

مار الياس

المارونية

الماروني

ماروني

النجار

الغالي

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:45 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:44 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:42 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:47 | 2026-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:42 | 2026-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
22:45 | 2026-07-27
Lebanon24
22:44 | 2026-07-27
Lebanon24
22:42 | 2026-07-27
Lebanon24
22:47 | 2026-07-26
Lebanon24
22:42 | 2026-07-26
Lebanon24
22:40 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24