إبنه: نبيل وعائلته
بناته: نائلة زوجة محمد أمين
بلمليح وعائلتهما
ندى زوجة جوزف
كركر وعائلتهما
أشقاؤه: جوزفين بوسليمان أرملة المرحوم جوزف خليل الشويتر وولدها
أولاد المرحوم إدوار الشويتر وعائلاتهم
شقيقته: أولاد المرحومة إيفون
أرملة المرحوم وديع مراد وعائلاتهم
وعموم عائلات المتين وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي
المرحوم
جورج
خليل الشويتر
زوجته المرحومة منى سليم عبده
والدته المرحومة أغنيسيا النجار
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء 29 تموز
2026 في كنيسة
مار جرجس المارونية
المتين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة مار جرجس المارونية - المتين ويوم الخميس 30تموز 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار الياس
الكبرى - انطلياس.