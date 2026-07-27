جورج خليل الشويتر

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إبنه: نبيل وعائلتهبناته: نائلة زوجة بلمليح وعائلتهماندى زوجة كركر وعائلتهماأشقاؤه: جوزفين بوسليمان أرملة المرحوم جوزف خليل الشويتر وولدهاأولاد المرحوم إدوار الشويتر وعائلاتهمشقيقته: أولاد المرحومة أرملة المرحوم وديع مراد وعائلاتهموعموم عائلات المتين وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المرحومخليل الشويترزوجته المرحومة منى سليم عبدهوالدته المرحومة أغنيسيايحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء 29 2026 في مار جرجس المتين.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة مار جرجس المارونية - المتين ويوم الخميس 30تموز 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة الكبرى - انطلياس.