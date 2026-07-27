جورج كريم يزبك

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زوجة الفقيد: ايكات جرجس يزبكأولاده: المهندس وليد يزبك زوجته سمر وعائلتهماوسام يزبك زوجته كريستال ماضي وعائلتهماريتا يزبك زوجة وعائلتهمااشقاؤه: ادمون يزبك وأولادهأولاد المرحومين أنطوان وبيار يزبك وعائلاتهمشقيقته: فريدة ارملة المرحوم خليل حرب وأولادهاينعون اليكم فقيدهم المرحومكريم يزبكوالدته المرحومة زبيدة نعمان جرجورهيحتفل بالصلاة عن نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 2026 في القديسة تريز الطفل يسوع المنصورية – بيت مري ويوارى الثرى في مدفن العائلة رمحالا.تقبل التعازي قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الأربعاء 29 الجاري من الساعة الحادية عشرة لغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسة تريز الطفل يسوع – بيت مري، المنصورية.