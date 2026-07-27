زوجة الفقيد: ايكات جرجس يزبك
أولاده: المهندس وليد يزبك زوجته سمر الخطيب
وعائلتهما
وسام يزبك زوجته كريستال ماضي وعائلتهما
ريتا يزبك زوجة جوزيف فياض
وعائلتهما
اشقاؤه: ادمون يزبك وأولاده
أولاد المرحومين أنطوان وبيار يزبك وعائلاتهم
شقيقته: فريدة ارملة المرحوم خليل حرب وأولادها
ينعون اليكم فقيدهم الغالي
المرحوم
جورج
كريم يزبك
والدته المرحومة زبيدة نعمان جرجوره الخوري
يحتفل بالصلاة عن نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 تموز
2026 في كنيسة
القديسة تريز الطفل يسوع المنصورية – بيت مري ويوارى الثرى في مدفن العائلة رمحالا.
تقبل التعازي قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الأربعاء 29 الجاري من الساعة الحادية عشرة لغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسة تريز الطفل يسوع – بيت مري، المنصورية.