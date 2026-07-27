أنا لا أموت بل أدخل الحياة الابدية
إبنه بسام زوجته كارول نجم وعائلتهما
إبنته ميشلين زوجة أنطوان أبو
سمرا وعائلتهما
أحفاده: غسان أبو سمرا
الياس أبو سمرا زوجته ميشيل معلوف
وعائلتهما
ميشيل خويس زوجة كارل شلهوب
كريم خويس
وعموم عائلات: خويس، حرفوش
، نجم، أبو سمرا، معلوف، شلهوب، زيدان
ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم المرحوم
هائل توفيق خويس
زوجته المرحومة نهى فارس حرفوش
الراقد على رجاء القيامة
مزوداً بالأسرار الإلهية الاثنين 27 تموز
2026 يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء 29 الجاري في كنيسة
مار نقولا
للروم الارثوذكس- الاشرفية. ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة مار الياس
للروم الارثوذكس
- الربوة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار
نقولا - الاشرفية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة عامة وابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.