هائل توفيق خويس

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أنا لا أموت بل أدخل الحياة الابديةإبنه بسام زوجته كارول نجم وعائلتهماإبنته ميشلين زوجة سمرا وعائلتهماأحفاده: غسان أبو سمراالياس أبو سمرا زوجته ميشيل وعائلتهماميشيل خويس زوجة كارلكريم خويسوعموم عائلات: خويس، ، نجم، أبو سمرا، معلوف، شلهوب، ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم المرحومهائل توفيق خويسزوجته المرحومة نهى فارس حرفوشالراقد على رجاء مزوداً بالأسرار الإلهية الاثنين 27 2026 يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء 29 الجاري في مار للروم الارثوذكس- الاشرفية. ثم يوارى الثرى في مدافن للروم - الربوة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في نقولا - الاشرفية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة عامة وابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.