سهام سعد الدين خالد

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انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا الغاليةسهام خالدارملة المرحوم محمد مملوكأولادها: غسان زوجته راندا عويني ومازن زوجته راما دبوس وطارق زوجته لارا دردريانيصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الجمعة الموافق ٣١ ٢٠٢٦ في الخاشقجي ويوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرج.تقبل التعازي يومي الاحد والاثنين الواقع في ٢ و٣ آب ٢٠٢٦ للرجال والنساء من الساعة الثالثة بغد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً في فندق راديسون بلو – Dunes Center – – الطابق الأول.الراضون بقضاء الله وقدره آل مملوك، خالد، عويني، دبوس، دردريان، والشيخ وانسباؤهم.