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تعازي ووفيات

ماري تريز ماكس أغنر

Lebanon 24
31-07-2026 | 22:31
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ماري تريز ماكس أغنر
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زوجها: انطوان يوسف واكيم
ابنها: جو-ماكس وزوجته مايا صوايا وعائلتهما
ابنتها: جوانا واكيم وعائلتها
اشقاؤها: لوي أغنر وعائلته
ماكس أغنر وعائلته
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فرنسوا أغنر وعائلته
شقيقاتها: كريستيان أغنر وعائلتها
عائلة المرحومة ناديا أغنر
ماغي Atil  وعائلتها
جنفياف أغنر
سلفاها: جاك واكيم وعائلته
البير واكيم وعائلته
إبنتا حميها: جاكلين ارملة المرحوم ابراهيم مهاوج وعائلتهما
عائلة المرحومة انطوانيت ارملة المرحوم برنار Pépin
وعائلات: أغنر، واكيم، صوايا، شيبان، صيقلي، مهاوج، Atil، Pépin، Hautin، عبود بلانكو وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بيت مري ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها
ماري تريز ماكس أغنر
زوجة انطوان يوسف واكيم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء 4 آب 2026 في كنيسة مار ساسين - بيت مري ، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
ويوم الاربعاء 5 آب 2026 في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري إبتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
 
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