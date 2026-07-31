ماري تريز ماكس أغنر

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زوجها: انطوان يوسف واكيمابنها: جو-ماكس وزوجته مايا وعائلتهماابنتها: جوانا واكيم وعائلتهااشقاؤها: لوي أغنر وعائلتهأغنر وعائلتهأغنر وعائلتهشقيقاتها: كريستيان أغنر وعائلتهاعائلة المرحومة ناديا أغنرماغي Atil وعائلتهاجنفياف أغنرسلفاها: جاك واكيم وعائلتهالبير واكيم وعائلتهإبنتا حميها: جاكلين ارملة المرحوم مهاوج وعائلتهماعائلة المرحومة انطوانيت ارملة المرحوم Pépinوعائلات: أغنر، واكيم، صوايا، شيبان، صيقلي، مهاوج، Atil، Pépin، Hautin، عبود بلانكو وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليهاماكس أغنرزوجة انطوان يوسف واكيميحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء 4 آب 2026 في مار - بيت مري ، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في ساسين - بيت مري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.ويوم الاربعاء 5 آب 2026 في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري إبتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.