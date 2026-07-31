 وفيق نعيم عيد

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".

الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة 31 2026 متمماً واجباته .

وفيق نعيم عيديحتفل بالصلاة لراحة نفسه 2 آب 2026، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، في ، المطلة، .تقبل التعازي يوم السبت الأول من آب 2026، في ، المطلة، الشوف، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الأحد 2 آب 2026، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي يوم الإثنين 3 آب 2026، في صالون البير، ، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.