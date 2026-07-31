وفيق نعيم عيد
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد
2 آب 2026، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، في كنيسة مار جرجس
، المطلة، الشوف
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تقبل التعازي يوم السبت الأول من آب 2026، في صالون كنيسة مار جرجس
، المطلة، الشوف، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الأحد 2 آب 2026، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وتقبل التعازي يوم الإثنين 3 آب 2026، في صالون كنيسة سيدة
البير، سن الفيل
، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.