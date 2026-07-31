الدكتور طوني فوزي ساسين

زوجته
كلير سعيد المقادسي
أمه
المرحومة إيفون
إلياس مبارك
أولاده
الدكتورة ريتا ساسين
الدكتورة لارا ساسين زوجة الدكتور فيليب رياشي
وعائلتهما
جويل ساسين
"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة 31 تموز
2026 متمماً واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت الأول من آب 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في كاتدرائية مار مارون
، كساره، زحلة
. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن حوش الأمراء، زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم السبت الأول من آب 2026، في صالون كاتدرائية مار مارون، كساره، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.