الدكتور طوني فوزي ساسين

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زوجتهكلير سعيد المقادسيأمهالمرحومة إلياس مباركأولادهالدكتورة ريتاالدكتورة لارا ساسين زوجة الدكتور فيليب وعائلتهماجويل ساسين"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة 31 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت الأول من آب 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في ، كساره، . ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن حوش الأمراء، زحلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم السبت الأول من آب 2026، في صالون كاتدرائية مار مارون، كساره، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.