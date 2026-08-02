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كمال صموئيل مالك"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت الأول من آب 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه 2 آب 2026، الساعة الخامسة بعد الظهر، في السيدة للسريان الأرثوذكس، المعلقة، . ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن البيادر، زحلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 2 آب 2026، في صالون كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس، المعلقة، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.