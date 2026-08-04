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تعازي ووفيات

ماري حنا الأشقر

Lebanon 24
04-08-2026 | 23:23
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إبنتاها: أليس زوجة الدكتور فادي حتوني وولدهما: 
كريستوفر
كاتيا زوجة العميد المتقاعد المهندس ميخائيل وهبه وإبنتيهما: 
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ميرا زوجة سيباستيان سيران وولدهما: كيان
ليا 
سيمون ملكي ارملة شقيقها المرحوم أنطوان الأشقر واولادهما وعائلاتهم 
شقيقتاها: جانيت ارملة المرحوم لويس دكاش واولادهما وعائلاتهم 
المرحومة حلا ارملة المرحوم صبحي البستاني 
وعموم عائلات: البستاني، الأشقر، حتوني، وهبه، سيران، ملكي، دكاش، نحال، قزقز وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ماري حنا الأشقر
ارملة المرحوم أدوار شاكر البستاني
الراقدة على رجاء القيامة يوم الاحد الواقع في 2 آب 2026 مزودة بالاسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 6 آب 2026 في كنيسة ماريوسف، الدبية حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 7 الجاري في صالون كنيسة ماريوحنا المعمدان، شارع أديب إسحق، الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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