إبنتاها: أليس زوجة الدكتور فادي
حتوني وولدهما:
كريستوفر
كاتيا زوجة العميد المتقاعد المهندس ميخائيل وهبه وإبنتيهما:
ميرا زوجة سيباستيان سيران وولدهما: كيان
ليا
سيمون ملكي ارملة شقيقها المرحوم أنطوان الأشقر واولادهما وعائلاتهم
شقيقتاها: جانيت ارملة المرحوم لويس دكاش
واولادهما وعائلاتهم
المرحومة حلا ارملة المرحوم صبحي البستاني
وعموم عائلات: البستاني
، الأشقر، حتوني، وهبه، سيران، ملكي، دكاش، نحال، قزقز وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ماري حنا الأشقر
ارملة المرحوم أدوار شاكر البستاني
الراقدة على رجاء القيامة
يوم الاحد الواقع في 2 آب 2026 مزودة بالاسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 6 آب 2026 في كنيسة
ماريوسف، الدبية حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة
ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 7 الجاري في صالون كنيسة ماريوحنا المعمدان، شارع أديب إسحق، الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.