ماري حنا الأشقر

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إبنتاها: أليس زوجة حتوني وولدهما:كريستوفركاتيا زوجة العميد المتقاعد المهندس ميخائيل وهبه وإبنتيهما:ميرا زوجة سيباستيان سيران وولدهما: كيانلياسيمون ملكي ارملة شقيقها المرحوم أنطوان الأشقر واولادهما وعائلاتهمشقيقتاها: جانيت ارملة المرحوم لويس واولادهما وعائلاتهمالمرحومة حلا ارملة المرحوم صبحي البستانيوعموم عائلات: ، الأشقر، حتوني، وهبه، سيران، ملكي، دكاش، نحال، قزقز وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةماري حنا الأشقرارملة المرحوم أدوار شاكر البستانيالراقدة على رجاء يوم الاحد الواقع في 2 آب 2026 مزودة بالاسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 6 آب 2026 في ماريوسف، الدبية حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 7 الجاري في صالون كنيسة ماريوحنا المعمدان، شارع أديب إسحق، الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.