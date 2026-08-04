الدكتورة أمية احسان القرعان

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زوج الفقيدة: عمر ميشال صقرولداها: نور وجورجوالدتها: هيام صلاح القرعانشقيقتها: ريم زوجة رودي فوّاز وأولادهاعمها: ارملة عمها المرحوم البير القرعان واولادها وعائلاتهمعمتها: اميه القرعان ارملة المرحوم عطية واولادها وعائلاتهمخالتاها: عطيه زوجة عيسى صهيون واولادهما وعائلاتهممنى عطيه زوجة نبيل عطية واولادهما وعائلاتهم (في المهجر)سلفاها: ميشال صقر وعائلتهتوفيق ميشال صقر وعائلتهوعموم عائلات : صقر، قرعان، عطية، ، عون، زخريا، ضومط، صهيون، لطوف وسائر عائلات وبينو ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجرينعون اليكم فقيدتهم المأسوف على صباهاالدكتورة أمية احسان القرعانالراقدة على رجاء يوم الجمعة 31 2026 مزودة بالاسرار الالهيةيحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الثلاثاء 4 آب 2026 عند الساعة الخامسة من بعد الظهر في رقاد السيدة للروم – حامات. ثم توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل قبل الصلاة وبعدها من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية السابعة مساء في صالون كنيسة رقاد السيدة للروم الارثوذكس - حامات