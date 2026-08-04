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تعازي ووفيات

الدكتورة أمية احسان القرعان

Lebanon 24
04-08-2026 | 23:26
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الدكتورة أمية احسان القرعان
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زوج الفقيدة: عمر ميشال صقر
ولداها: نور وجورج
والدتها: هيام صلاح عطية القرعان
شقيقتها: ريم زوجة رودي فوّاز وأولادها 
عمها: نهاد لطوف ارملة عمها المرحوم البير القرعان واولادها وعائلاتهم
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عمتها: اميه القرعان ارملة المرحوم حلمي عطية واولادها وعائلاتهم
خالتاها: نجوى عطيه زوجة عيسى  صهيون واولادهما وعائلاتهم
منى عطيه زوجة نبيل عطية واولادهما  وعائلاتهم  (في المهجر)
سلفاها: جورج ميشال صقر وعائلته  
توفيق ميشال صقر وعائلته
وعموم عائلات : صقر، قرعان، عطية، فواز، عون، زخريا، ضومط، صهيون، لطوف وسائر عائلات حامات وبينو ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم فقيدتهم المأسوف على صباها
الدكتورة أمية احسان القرعان
الراقدة على رجاء القيامة يوم الجمعة 31 تموز 2026 مزودة بالاسرار الالهية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الثلاثاء 4 آب 2026 عند الساعة الخامسة من بعد الظهر في كنيسة رقاد السيدة للروم الارثوذكس – حامات. ثم توارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل قبل الصلاة وبعدها من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية السابعة مساء في صالون كنيسة رقاد السيدة للروم الارثوذكس - حامات
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