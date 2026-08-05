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تعازي ووفيات

الـمحامي ميشال عيسى الـمعلولي

Lebanon 24
05-08-2026 | 23:18
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الـمحامي ميشال عيسى الـمعلولي
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رقد على رجاء القيامة
دولة نائب رئيس مجلس النواب السابق
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الـمحامي
ميشال عيسى الـمعلولي
زوجته: نظيرة (نورا) ناصيف الريس
أولاده: ميشيل واولادها ادوين وغلين عريضة
المهندس وليد وزوجته ليليان جامو واولادهما ميشال ، لوقا و ايفان
ووالدتهما نوال عيسى الخوري
وعائلات: المعلولي، السخي المعلولي،  الريس، الخوري، عريضة، جامو وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات راشيا الوادي والبقاع الغربي وزحلة ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس 6 آب 2026 في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، بيروت، وسط البلد وينطلق موكب الجثمان الى بلدته راشيا الوادي لترفع صلاة التريساجيون في كنيسة السيدة للروم الارثوذكس ويوارى الثرى في مدافن العائلة
تقبل التعازي الخميس 6 الجاري قبل الدفن من العاشرة صباحاً في صالون كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، بيروت، وسط البلد.
والجمعة 7 الجاري من العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، بيروت، وسط البلد
والسبت 8 الجاري في صالون كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، راشيا الوادي من العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً.
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