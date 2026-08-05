الـمحامي ميشال عيسى الـمعلولي

Advertisement

رقد على رجاءدولة مجلس النواب السابقالـمحاميميشال الـمعلوليزوجته: نظيرة (نورا) ناصيفأولاده: ميشيل واولادها ادوين وغلين عريضةالمهندس وليد وزوجته ليليان جامو واولادهما ميشال ، لوقا و ايفانووالدتهما نوال عيسىوعائلات: المعلولي، السخي المعلولي، الريس، الخوري، عريضة، جامو وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات راشيا الوادي والبقاع وزحلة ينعونه اليكميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس 6 آب 2026 في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، ، وسط البلد وينطلق موكب الجثمان الى بلدته راشيا الوادي لترفع صلاة التريساجيون في السيدة للروم الارثوذكس ويوارى الثرى في مدافن العائلةتقبل التعازي الخميس 6 الجاري قبل الدفن من العاشرة صباحاً في صالون كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، بيروت، وسط البلد.والجمعة 7 الجاري من العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، بيروت، وسط البلدوالسبت 8 الجاري في صالون كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، راشيا الوادي من العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً.