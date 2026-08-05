رقد على رجاء القيامة
دولة نائب رئيس
مجلس النواب السابق
الـمحامي
ميشال عيسى
الـمعلولي
زوجته: نظيرة (نورا) ناصيف الريس
أولاده: ميشيل واولادها ادوين وغلين عريضة
المهندس وليد وزوجته ليليان جامو واولادهما ميشال ، لوقا و ايفان
ووالدتهما نوال عيسى الخوري
وعائلات: المعلولي، السخي المعلولي، الريس، الخوري، عريضة، جامو وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات راشيا الوادي والبقاع الغربي
وزحلة ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس 6 آب 2026 في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، بيروت
، وسط البلد وينطلق موكب الجثمان الى بلدته راشيا الوادي لترفع صلاة التريساجيون في كنيسة
السيدة للروم الارثوذكس ويوارى الثرى في مدافن العائلة
تقبل التعازي الخميس 6 الجاري قبل الدفن من العاشرة صباحاً في صالون كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، بيروت، وسط البلد.
والجمعة 7 الجاري من العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، بيروت، وسط البلد
والسبت 8 الجاري في صالون كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، راشيا الوادي من العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً.