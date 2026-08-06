زوجته: كريستيان عازار
إبنه: جاد شحلاوي وزوجته مارينا سيكوليك
إبنتاه: فريدا شحلاوي
فانيسا شحلاوي
أشقاؤه: نبيل شحلاوي وزوجته اليان صفير
وأولادهما
سامر شحلاوي وزوجته داني دكاش وأولادهما
شقيقته: عائلة المرحومة مي زوجة المرحوم جورج
أواديس
حماته: منى عازار
إبن حميه
: جو عازار وعائلته
إبنة حميه: نادين عازار دكاك وعائلتها
وعموم عائلات: شحلاوي، نفاع، عازار، سيكوليك، صفير، دكاش، أواديس، ديبو، زیدان، سعد، دكاك وعموم الأهل والأصدقاء ينعون اليكم فقيدهم الغالي
انور فؤاد
شحلاوي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة في 7 آب 2026 في كنيسة
مار جرجس
المحيدثة - بكفيا
.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم السبت في 8 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء في صالون الكنيسة
.