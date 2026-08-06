انور فؤاد شحلاوي

Advertisement

زوجته: كريستيانإبنه: جاد شحلاوي وزوجته مارينا سيكوليكإبنتاه: فريدا شحلاويفانيسا شحلاويأشقاؤه: نبيل شحلاوي وزوجته اليان وأولادهماسامر شحلاوي وزوجته داني دكاش وأولادهماشقيقته: عائلة المرحومة مي زوجة المرحوم أواديسحماته: منى عازارإبن : جو عازار وعائلتهإبنة حميه: نادين عازار دكاك وعائلتهاوعموم عائلات: شحلاوي، نفاع، عازار، سيكوليك، صفير، دكاش، أواديس، ديبو، زیدان، سعد، دكاك وعموم الأهل والأصدقاء ينعون اليكم فقيدهمانور شحلاوييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة في 7 آب 2026 في مار المحيدثة - .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم السبت في 8 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء في .