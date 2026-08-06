جورجيت يوسف العريّة

في ذكرى مرور أربعين يوماً للراقدة على رجاء القيامة
المجيدة والحياة الأبدية المأسوف على صباها المرحومة
يقام قداس وجناز لراحة نفسها، يوم الأحد
9 آب 2026، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في كنيسة مار يوسف
، جزين
.
عائلة الفقيدة وأنسباؤها في الوطن والمهجر يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسها.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
فليكن ذكرها مؤبداً.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
بسمة يوسف حبقة
07/08/2026 16:37:26
07/08/2026 16:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غزالة يوسف شوكي
07/08/2026 16:37:26
07/08/2026 16:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24