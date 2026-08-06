جورجيت يوسف العريّة

في ذكرى مرور أربعين يوماً للراقدة على رجاء المجيدة والحياة الأبدية المأسوف على صباها المرحومة

العريّة

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يقام قداس وجناز لراحة نفسها، 9 آب 2026، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في ، .عائلة الفقيدة وأنسباؤها في الوطن والمهجر يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسها." قام ... حقاً قام".فليكن ذكرها مؤبداً.لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.