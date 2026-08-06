"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 6 آب 2026 متممةً واجباتها الدينية
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بسمة يوسف حبقة
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 7 آب 2026، الساعة الثانية بعد الظهر، في كنيسة مار نهرا
الأثرية، بتدعي، دير الأحمر، بعلبك
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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 7 آب 2026، في صالون كنيسة مار نهرا
الأثرية، بتدعي، دير الأحمر، بعلبك.
وتقبل التعازي يوم الأحد
9 آب 2026، في صالون كنيسة سيدة
الحبل بلا دنس، البوار، كسروان، إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة والنصف مساءً، وتختتم بقداس المرافقة.