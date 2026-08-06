بسمة يوسف حبقة

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 6 آب 2026 متممةً واجباتها .بسمة يوسف حبقةيحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 7 آب 2026، الساعة الثانية بعد الظهر، في الأثرية، بتدعي، دير الأحمر، .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 7 آب 2026، في الأثرية، بتدعي، دير الأحمر، بعلبك.وتقبل التعازي 9 آب 2026، في صالون الحبل بلا دنس، البوار، كسروان، إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة والنصف مساءً، وتختتم بقداس المرافقة.