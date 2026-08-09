ربيع جوزف يمّين

رجا يمّين زوجته كاتيا يمّين وعائلتهما
اخواته
ربيعة يمّين زوجة أسعد
يميّن وعائلتهما
رانيا يمّين زوجة سيمون بدر وعائلتهما
رولا يمّين زوجة بيار خوري
وعائلتهما
"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت 8 آب 2026 متمماً واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد
9 آب 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة
مار إميل للموارنة، قب إلياس، زحلة
. ويستقبل الجثمان الساعة الثانية بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 9 آب 2026، في صالون الروح القدس
، كنيسة مار إميل للموارنة، قب إلياس، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الإثنين 10 آب 2026، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.