ربيع جوزف يمّين

جوني يمّين

جوانا يمّين زوجة نبيل نجّار

إليانا يمّين زوجة مروان بدر



اخاه

رجا يمّين زوجته كاتيا يمّين وعائلتهمااخواتهربيعة يمّين زوجة يميّن وعائلتهمارانيا يمّين زوجة سيمون بدر وعائلتهمارولا يمّين زوجة وعائلتهما"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت 8 آب 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه 9 آب 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في مار إميل للموارنة، قب إلياس، . ويستقبل الجثمان الساعة الثانية بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 9 آب 2026، في صالون الروح ، كنيسة مار إميل للموارنة، قب إلياس، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الإثنين 10 آب 2026، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.