بيار حليم ملحمه

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زوجته: أندريا كينغستون وايزإبنه: كريم ملحمه زوجته تينا ماري واولادهما: روبير ولويسإبنته: ساشا زوجة طوبي سبيرو واولادهما: ، أولي ومياشقيقته: مارلين زوجة جو وأولادهما:المرحوم فيليبمالك زوجته تانيا وإبنهما:جو، تمارا وفيليبنايله زوجة ميشال وإبنهما: جان فيليب وكيليوعموم عائلات: ملحمه، وايز، سالتر، سبيرو، ، خوري، شامي، حبيس، عقل، عبيد دحداح، أشيشو وأنسبائهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومحليم ملحمهالراقد على رجاء المجيدة يوم السبت الواقع فيه 8 آب 2026 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 الجاري في مارمارون، الجميزة حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنبسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.