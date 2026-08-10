زوجته: أندريا كينغستون وايز
إبنه: كريم ملحمه زوجته تينا ماري واولادهما: روبير ولويس
إبنته: ساشا زوجة طوبي سبيرو واولادهما: ماكس
، أولي وميا
شقيقته: مارلين زوجة جو أبي نادر
وأولادهما:
المرحوم فيليب
مالك زوجته تانيا خوري
وإبنهما:
جو، تمارا وفيليب
نايله زوجة ميشال شامي
وإبنهما: جان فيليب وكيلي
وعموم عائلات: ملحمه، وايز، سالتر، سبيرو، ابي نادر
، خوري، شامي، حبيس، عقل، عبيد دحداح، أشيشو وأنسبائهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
بيار
حليم ملحمه
الراقد على رجاء القيامة
المجيدة يوم السبت الواقع فيه 8 آب 2026 متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 الجاري في كنيسة
مارمارون، الجميزة حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنبسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.