الحاجة عائشة صديقة كيخيا

Advertisement

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِيَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي - صدق الله العظيمننعي إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة بإذن اللهالحاجة عائشة صديقة كيخيازوجة المرحوم المهندس وليد مصباح سلامابنتها: ديمة زوجة عامر الداعوق وبناتهما تمارا، لارا، ودياناابنها: محمد مصباح وليد سلام وولداه سابين ووليدشقيقها: المرحوم الحاج مروان كيخيا وولداه ورشديشقيقتها: المرحومة الحاجة مهى وأولادها لمى، عمرو، وزيدصلي على جثمانها الطاهر عصر أمس الجمعة الواقع في ٧ آب ٢٠٢٦ الموافق في ٢٣ صفر ١٤٤٨هـ. في ووري الثرى في جبانة الطيونة خلف البساتيني.تقبل التعازي للنساء والرجال اليوم السبت 8 الجاري ويوم غد الاحد 9 الجاري ويوم الاثنين 10 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في دون، ،الراضون بقضاء الله وقدره: آل كيخيا وآل سلام وآل الداعوق وآل صلاحية وانسباؤهم