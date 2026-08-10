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تعازي ووفيات

الحاجة عائشة صديقة كيخيا

Lebanon 24
10-08-2026 | 00:29
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الحاجة عائشة صديقة كيخيا
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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي  - صدق الله العظيم
ننعي إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة بإذن الله
الحاجة عائشة صديقة كيخيا
زوجة المرحوم المهندس وليد مصباح سلام
ابنتها: ديمة زوجة عامر الداعوق وبناتهما تمارا، لارا، وديانا
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ابنها: محمد مصباح وليد سلام وولداه سابين ووليد
شقيقها: المرحوم الحاج مروان كيخيا وولداه نديم ورشدي
شقيقتها: المرحومة الحاجة مهى وأولادها لمى، عمرو، وزيد
صلي على جثمانها الطاهر عصر أمس الجمعة الواقع في ٧ آب ٢٠٢٦ الموافق في ٢٣ صفر ١٤٤٨هـ. في مسجد الخاشقجي ووري الثرى في جبانة الطيونة خلف جامع البساتيني.
تقبل التعازي للنساء والرجال اليوم السبت 8 الجاري ويوم غد الاحد 9 الجاري ويوم الاثنين 10 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في فندق راديسون بلو دون، فردان،
الراضون بقضاء الله وقدره: آل كيخيا وآل سلام وآل الداعوق وآل صلاحية وانسباؤهم
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