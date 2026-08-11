يوسف وهيب يوسف

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 10 آب 2026 متمماً واجباته الدينية
.
ينقل جثمان الفقيد من مستشفى البوار الحكومي
، يوم الثلاثاء 11 آب 2026، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، الى كنيسة مار مخايل
، الدوق، البترون
، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 11 آب 2026، في صالون كنيسة مار
مخايل، الدوق، البترون، لغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم الأربعاء 12 آب 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة والنصف مساءً، وتختتم بقداس المرافقة.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.