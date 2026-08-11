يوسف وهيب يوسف

Advertisement

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 10 آب 2026 متمماً واجباته .ينقل جثمان الفقيد من ، يوم الثلاثاء 11 آب 2026، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، الى ، الدوق، ، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 11 آب 2026، في مخايل، الدوق، البترون، لغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم الأربعاء 12 آب 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة والنصف مساءً، وتختتم بقداس المرافقة." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.