المهندس فاتك سعيد عوّاد حبشي

Advertisement

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 10 آب 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الثلاثاء 11 آب 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في الأثرية، بتدعي، دير الأحمر، .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 11 آب 2026، في الأثرية، بتدعي، دير الأحمر، بعلبك.وتقبل التعازي يوم الأربعاء 12 آب 2026، في للموارنة، أبلح، ، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.وتقبل التعازي يوم الجمعة 14 آب 2026، في صالون القديسة تريزيا، الفياضية، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.