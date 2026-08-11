المهندس فاتك سعيد عوّاد حبشي

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 10 آب 2026 متمماً واجباته الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الثلاثاء 11 آب 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار نهرا
الأثرية، بتدعي، دير الأحمر، بعلبك
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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 11 آب 2026، في صالون كنيسة مار نهرا
الأثرية، بتدعي، دير الأحمر، بعلبك.
وتقبل التعازي يوم الأربعاء 12 آب 2026، في صالون كنيسة مار جرجس
للموارنة، أبلح، زحلة
، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
وتقبل التعازي يوم الجمعة 14 آب 2026، في صالون كنيسة
القديسة تريزيا، الفياضية، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.